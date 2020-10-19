UCM Savcısı Bensouda, Sudan Adalet Bakanı Abdülbari ile görüştü

HARTUM (AA) - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Fatou Bensouda, Sudan Adalet Bakanı Nasreddin Abdulbari ve Başsavcı Tac es-Sir Ahmed el-Hıbr ile görüştü.



Adalet Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, UCM Savcısı Bensouda’nın Abdulbari ve Başsavcı Hıbr ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



Yetkili, görüşmede Darfur’da işlenen insanlık suçlarıyla ilgili meselelere dair iş birliğin ele alındığını belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere cumartesi Hartum’a gelen Bensouda, dün de Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu Hmidti ve Geçiş Hükümeti Başbakanı Abdullah Hamduk ile bir araya gelmişti.

Basın mensuplarına açıklama yapan Bensouda, ziyaretinin amacının Sudanlı yetkililerle mahkemenin ülkenin batısındaki Darfur bölgesi ile ilgili konulardaki çalışmalarını koordine etmek ve Ali Muhammed Ali Abdurrahman (Kuşeyb) davasıyla ilgili bilgi toplamak olduğunu kaydetmişti.

Bensouda, davalarda ilerleme sağlamak amacıyla yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesi için ilgili makamlarla görüştüklerini söylemişti.

Sudan resmi haber ajansı SUNA’ya göre Bensouda ve beraberindeki heyet, 21 Ekim'e kadar sürecek temaslarında Sudanlı yetkililere Sudan vatandaşlarının davalarında kaydedilen ilerleme konusunda bilgilendirmede bulunacak.

- Cancavid milislerinin lideri savaş suçundan yargılanacak

UCM, Darfur’da savaş suçları ve insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Cancavid milislerinin komutanı olduğu öne sürülen Kuşeyb’in Orta Afrika Cumhuriyeti’nde BM misyonu tarafından 9 Haziran’da mahkemeye teslim edildiğini duyurmuştu.

Sudan hükümetine karşı savaşan Kuşeyb, Darfur Savaşı'nda Sudan hükümeti ile Cancavid milisleri arasında gerçekleşen görüşmelerde yer almıştı. Mahkeme, Batı Darfur’un Kodoom, Bindist, Mukjar ve Arawala köylerinde cinayet, tecavüz ve işkence gibi suçların emri altındaki Cancavid milislerince işlendiği gerekçesiyle Kuşeyb'i savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan yargılayacak.

- UCM'deki Darfur davaları

Sudan, UCM kurucu statüsü olan Roma Statüsü'ne taraf olmamasına rağmen Darfur hakkında 2005'te BM Güvenlik Konseyi'nde alınan bir karar sayesinde UCM'de soruşturma başlatılmıştı.

UCM, Darfur'da işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlarla bağlantılı oldukları iddiasıyla çok sayıda kişi hakkında yakalama emri çıkartmıştı ancak bazı davalar, ölüm ve delil yetersizliği gibi nedenlerle düşmüştü.

Kuşeyb'in yanı sıra eski Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir, eski İçişleri Bakanı Ahmed Muhammed Harun, eski Savunma Bakanı Abdurrahim Hüseyin ve Afrika Birliği Barış Gücü üssü Haskanita'ya yapılan saldırıyla bağlantılı olarak savaş suçu işlediği iddiasıyla Sudanlı direniş lideri Abdullah Banda hakkında da yakalama kararı bulunuyor.

Kuşeyb, Darfur olaylarıyla ilgili UCM’ye teslim edilen ilk zanlı oldu.

Birleşmiş Milletler rakamlarına göre, Sudan’ın batısındaki Darfur bölgesinde 2003'te başlayan hükümet güçleriyle silahlı hareketler arasındaki çatışmalarda şimdiye kadar 3 milyon kişi evlerinden oldu, 300 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.

