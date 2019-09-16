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Üçlü Zirve'de dikkat çeken ABD detayı!

Ankara'da gerçekleştirilen Üçlü Suriye Zirvesi'nde, liderler ABD'ye ortak bir şekilde tepki gösterdi.

16 Eylül 2019 Pazartesi 22:48
Üçlü Zirve'de dikkat çeken ABD detayı!

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi sonrası basın toplantısında konuşan liderler, ABD'nin Suriye'deki varlığına ilikin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En büyük tehdit PKK/PYD'dir. Sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğimiz. ABD ile anlaşmazsak kendi planımızı uygularız" derken Ruhani ise "ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi öncesi bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ve Putin ile ayrı ayrı ve heyetler arası toplantılar gerçekleştirdi. Liderler heyetler arası toplantı sonrası basın açıklamasında bulundu.

Liderler ABD'nin Suriye'deki varlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'ye ortak tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de DEAŞ tehdidinin kalmadığını belirterek "DEAŞ ile mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık. Geldiğimiz noktada Suriye'de DEAŞ tehdidi kalkmıştır. O bölgede en büyük tehdit PKK/PYD'dir. Sınırımızda bir terör koridorunun oluşmasına izin vermeyeceğimizi kendilerine ilettim. ABD ile 2 hafta içerisinde anlaşmazsak kendi planımızı uygulayacağımızı kendilerine ilettim" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin Suriye'de teröristleri desteklediğini belirterek "Hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğün konusunda aynı fikirdeyiz ama ABD Suriye'de teröristleri destekledi, Suriye'yi bölmeye çalıştı. Bu kabul edilebilir değil. Her 3 ülkede terörle mücadele edilmesi konusunda hem fikirdirler. İdlib'de terör varlığı güçlü hale geldi. Fırat'ın doğusunda da terörist gruplar var. Bunlar ABD'nin hakimiyeti altındalar." dedi.

Rusya lideri Putin ise "ABD güçlerinin Suriye'de bulunması gayri resmi olarak orada bulunuyor. Trump'ın oradan çekilme kararı uygulanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 22:48
  1. ABD
  2. Suriye
  3. İran
  4. Üçlü Suriye Zirvesi
  5. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • HüseyinHüseyin31 dk önce
    Iste dünya lideri....ABD'yi bile dize getiriyor...
  • şenay doğanşenay doğan1 sa önce
    ya rabbi habibine şam toprakları için garanti verdin meleklerin ve kitabın senin safında yerini aldı kurban olduğum seninleyim allaha emanet olun

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