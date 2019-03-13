Üçlü ittifaka yeni yönetim kurulu

Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı için yeni Yönetim Kurulu oluşturulacak. Üç firmanın CEO’sunun yer alacağı kurula Renault Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard başkanlık edecek.

Yeni yönetim Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın operasyonlarından ve idaresinden sorumlu tek organ olacak.

Nihai sözleşme ittifakın yıl dönümünde imzalanacak. Yeni Yönetim Kurulu Paris veya Tokyo’da her ay toplanmayı; hissedarlarını düzenli olarak önemli değer inisiyatifleri ve kazanımları hakkında bilgilendirmeyi planlıyor. İttifak Yönetim Kurulu’nun kurulmasıyla, Nissan, Renault ve Mitsubishi Motors şirketlerinin bir arada hareket edip hızla değişen ve son derece rekabetçi olan küresel otomotiv pazarının lideri olmaları hedefleniyor. Nissan, Renault, Mitsubishi Motors şirketlerinin çalışanlarının bağlılığı ve Daimler ile gerçekleştirilen son derece yapıcı iş birliği sayesinde İttifak Yönetim Kurulu ilgili tüm paydaşlar için kazanç sağlamaya devam edecek.