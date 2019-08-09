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Uçhisar’da yeni açılan su kuyusu şebeke hattına bağlandı

Uçhisar’da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindekisağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.

09 Ağustos 2019 Cuma 10:02
Uçhisar’da yeni açılan su kuyusu şebeke hattına bağlandı

Uçhisar’da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindekisağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.


Çalışmalar sonucunda açılan kuyudan 18-22 litre/saniye debili su temin edilirken yapılan tahlil çalışmalarının ardından kuyudan sağlanan içme suyu çekilen 850 metre uzunluğundaki boru hatlarıyla Uçhisar’ın şebeke hattına bağlandı.


Başkan Süslü, “Kasaba halkımızın su sıkıntısı çekmemesi için su hattı çalışmalarımız hızla sürüyor. Çalışmalar sonucunda ulaştığımız sağlıklı içme suyumuz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 10:02
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