Uçhisar’da yeni açılan su kuyusu şebeke hattına bağlandı Uçhisar’da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindekisağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.

Uçhisar’da yaz aylarında yaşanan su sıkıntısının çözümü için yoğun bir çaba gösteren belediye ekipleri, İnönü mevkiindekisağlıklı ve yeterli su temini maksadıyla 210 metre derinlikte sondaj kuyusu açtı.

Çalışmalar sonucunda açılan kuyudan 18-22 litre/saniye debili su temin edilirken yapılan tahlil çalışmalarının ardından kuyudan sağlanan içme suyu çekilen 850 metre uzunluğundaki boru hatlarıyla Uçhisar’ın şebeke hattına bağlandı.

Başkan Süslü, “Kasaba halkımızın su sıkıntısı çekmemesi için su hattı çalışmalarımız hızla sürüyor. Çalışmalar sonucunda ulaştığımız sağlıklı içme suyumuz halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.