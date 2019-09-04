Uçhisar Belediye Başkanı Süslü sıcak asfalt çalışmalarını inceledi Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü kasabada yapımı gerçekleşen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü kasabada yapımı gerçekleşen sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Çardak yolu ve Uçhisar çarşı merkezine kadar planlanan güzergaha uygulanacak sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalara ilişkin ilgili birimlerden ve asfalt ekibinden bilgiler alan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, “Kasabamızın çehresini değiştirmek üzere çalışmalarımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Asfaltlama çalışmalarımızın kısa zamanda son bulmasıyla kasabamızın ulaşımında büyük rahatlık sağlanacak. Başta Valimize, AK Parti milletvekillerimize ve AK Parti İl Başkanımıza ve çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

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