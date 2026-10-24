Uçangözde şampiyon Türkiye; Bayraktaroğlu'ndan 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi hedefi

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ilk kez düzenlediği "1'inci Uluslararası En İyi Askeri Uçangöz Takımı Yarışması"nda (BIMDTC-2026) şampiyonluğa Türk Kara Kuvvetlerinin 1'inci takımı ulaştı. Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda yapılan final müsabakalarında Türk takımı 41,417'lik dereceyle birinci olurken Pakistan 50,253 ile ikinciliği, İtalya 50,680 ile üçüncülüğü elde etti; Fransa 57,142'lik dereceyle yarışmayı dördüncü bitirdi.

Programda konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83'e ulaştığını açıkladı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemi üretilmesini hedeflediğini söyledi.

19-26 Ekim 2026 tarihleri arasında icra edilen yarışmanın finalinde farklı ülkelerin askeri personelinden oluşan takımlar, uçangöz sistemleriyle 23 engelden oluşan parkurda mücadele etti. Pilotlar hız, manevra ve uçuş kabiliyetlerine göre değerlendirildi.

Final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Türk takımına birincilik ödülünü Bayraktaroğlu takdim etti. İkinci olan Pakistan takımının ödülünü Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, üçüncü İtalya takımının ödülünü ise Sudan Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Malik Altayeb Khogali Alneil verdi. Programa Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Somali Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Sahal Abdulahi Omer, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, STM Genel Müdürü Ömer Güleryüz ve katılımcı ülkelerin askeri temsilcileri de katıldı.

"Müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesine katkı sağlayacak"

Programda ilk sözü alan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tokel, "19 ülkeden yarışmacı ve 14 ülkeden gözlemcinin katıldığı bu organizasyon, farklı ülkelerin askeri personelini bir araya getiren önemli bir uluslararası platform niteliği taşımaktadır" dedi; yarışmanın, bilgi üstünlüğünün ve karar alma hızının giderek önem kazandığı günümüzde orduların birikim ve tecrübelerini paylaşmasına imkan sağladığını anlattı.

Etkileşimin geleceğin muharebe sahasındaki karşılığına da değinen Tokel, "müşterek çalışabilirliğin geliştirilmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadesini kullandı. Köklü askeri birikim, harekat tecrübesi ile yerli ve milli teknolojilerle NATO bünyesindeki çalışmalara katkı sunmayı, dost ve müttefik ülkelerle tecrübe paylaşmayı ve yenilikçi uygulamalarla örnek teşkil etmeyi önemsediklerini söyledi.

"Geleceğin muharebelerinde kazananı, savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği belirleyecek"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu, TSK'nın sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle bölgesinde caydırıcı bir güç olduğunu, dost ve müttefik ülkelerle yürütülen iş birliği ile karşılıklı tecrübe aktarımının bu gücün geliştirilmesinde rol oynadığını belirtti. Geleceğin muharebe konseptinde merkezde artık cephe hattının değil; karar alma süresi, algı yönetimi ve sistemler arası etkileşimin bulunduğunu söyleyen Bayraktaroğlu, "Geleceğin muharebelerinde kazananı; savaşı kimin daha hızlı algılayıp karar verdiği, insanlı ve insansız sistemleri kimin daha uyumlu kullandığı belirleyecektir" diye konuştu.

Bayraktaroğlu, insansız sistemler kapsamında askeri alanda uluslararası düzeyde ilk kez gerçekleştirilen yarışmada "18 ülkeden yarışmacıları ve 14 ülkeden gözlemcileri ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. İnsanlı ve insansız sistemlerin birlikte ve etkin kullanımının muharebe sahasının belirleyici unsurlarından olduğunu vurgulayan Genelkurmay Başkanı, hedeflerinin personeli korumak, zayiatı azaltmak ve harekat etkinliğini artırmak üzere bu sistemlerin birbirini tamamlayacak şekilde kullanılması olduğunu, bunun için teknolojik imkanların doğru taktikler ve nitelikli insan gücüyle bir araya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Bayraktaroğlu: Savunma sanayiinde yerlilik oranı yüzde 83'e ulaştı

Türkiye'nin savunma sanayiinde ulaştığı seviyeyi değerlendiren Bayraktaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda yerli ve milli çözümler üretme kabiliyetinin geliştirildiğini belirtti. Savunma sanayiinde yüzde 83'e ulaşan yerlilik oranını kararlılıkla yürütülen çalışmaların somut bir sonucu olarak niteleyen Bayraktaroğlu, "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak 5 yılda 5 milyon, 10 yılda 10 milyon kamikaze sistemleri üretilmesini hedeflemekteyiz" dedi.

Bayraktaroğlu, kazanımların TSK'nın gücünü artırırken savunma alanındaki bağımsızlığı da pekiştirdiğini söyledi; savunma sanayiinin sağladığı imkanların personelin bilgi, tecrübe ve görev azmiyle birleştirilerek TSK'nın harbe hazırlığının, harekat kabiliyetinin ve caydırıcılığının artırılmaya devam edileceğini ifade etti.