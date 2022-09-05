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Spor Uçan tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü
Spor

Uçan tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ın Ankaragücü'nü 3-2'lik skorla yendiği karşılaşmada bir taraftar Beşiktaşlı futbolcular Salih Uçan ve Cenk Tosun'a uçan tekme attı. Saldırganı yakalayan Josef de Souza ise kırmızı kart gördü.

Yeniakit Publisher
2022-09-05 01:10:00 -
Uçan tekme atan taraftarı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Ankaragücü'nü 3-2 yendi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte sahaya giren bir taraftar, Beşiktaşlı futbolculara saldırdı.

Josef De Souza saldırganı yakaladı

Orta yuvarlakta bulunan Beşiktaşlı futbolculara doğru koşan ve uçan tekme atan taraftarın tekmesi Salih Uçan'a isabet etti. Josef De Souza ise takım arkadaşlarına tekme atan kişiyi yakalayarak olay yerinden uzaklaştırdı.

Takım arkadaşlarına uçan tekme atan saldırganı yakalayan Josef De Souza, kırmızı kart gördü

Mete Kalkavan kırmızı kart gösterdi

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan ise Josef De Souza'ya taraftar ile münakaşa etmesinden dolayı kırmızı kart ile cezalandırdı.

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