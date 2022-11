Uçan tekme atan futbolcuya şaşırtan ceza

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, disiplin kuruluna sevk edilen dosyaları görüşerek karara bağladı. Rakip takım oyuncusuna uçan tekme atan Sindelhöyükspor kalecisi Vefa Tekir'e 4 maç ceza verildi.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu, Avukat Mustafa Onur Yapar başkanlığında toplandı. Hakem, gözlemci ve saha komiserleri raporları ve dosya içeriğini inceleyen kurul, Kayseri 1. Amatör küme maçlarında yaşanan olayların dosyalarını inceleyerek, karara vardı. Kurul, 5 Kasım 2022 tarihinde oynanan Develi 1954 Spor - Sindelhöyükspor futbol müsabakasında rakip takım oyuncusuna uçan tekme atan Sindelhöyükspor kalecisi Vefa Tekir'e FDT’nin 43/1-2. cümle ve 95 maddeleri gereğince 4 maç süreyle resmi müsabakalardan men cezası verilmesine karar verdiği açıkladı.

Kayseri Futbol İl Disiplin Kurulu ayrıca; Gaziosmanpaşaspor’dan Berat Koça’a 3, Samet Bayındır’a 2, Talas Denizspor’dan Fevzi Can Arık’a 3, Yeni Erciyesspor’dan Mehmet Can Çalış’a 3, Talas Anayurtspor’dan Anıl Halil Kökoğlu’na 3, Develi 1954 Gençlikspor’dan Hasan Sosun’a 3 , Mehmet Yılmaz’a 4, Burak Durmuş Anay’a 4, Kocasinan Şimşekspor’dan Halil İbrahim Avcı’ya 3, Başakpınar Belediyespor’dan Engincan Özcan’a 5, Erciyes İdmangücün’den Ali Arslan’a 6, Anadolu Gençlikspor’dan Eren Coşkun’a 2, Tomarza Belediyespor’dan Melik Burhanettin Karalar’a 3, Kürşat Kağan Yıldırım’a 3, Sindelhöyükspor’dan Yusuf Suvay’a 3, Vefa Tekir’e 4, Sanayi Esnafspor’dan Yusuf Şimşek’e 3, Göktürkspor’dan Şükrü Yapgu’ya 4, Muhammed Ülker’e 3, Akif Mezgitli’ye 2, Kayseri Yavuzspor’dan Erdinç Cengiz’e 3, Burak Usta’ya 3, Semih Bingöl’e 3, Batuhan Can Akbaş’a 3 ve Talas Anayurtspor’dan Fırat Akdaş’a 1 maç ceza verirken, Erciyes İdmangücü yönetici Mesut Kılıç’a 15 gün, Yeni Erciyesspor yönetici Muhammed Ali Turaç’a 75 gün, Demirspor’dan yönetici Behçet Ekinci’ye 75 gün ve Talas Denizspor’dan yönetici Ergen Yaldız’a 75 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.