Belediyedeki ahlaki çöküntüye kalkan oldu! "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?"
Belediyedeki ahlaki çöküntüye kalkan oldu! "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?"

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın rüşvet ve yolsuzluk operasyonu kapsamında bir otel odasında yakalanması Türkiye gündemine bomba gibi düşerken, Avukat Mv. Turan Taşkın Özer’den skandal bir savunma geldi. Ortadaki rüşvet çarkını ve ahlaki yozlaşmayı görmezden gelen Özer, emniyetin delil amaçlı kaydettiği görüntüleri "itibar suikastı" diyerek savunmaya kalkınca vatandaşın sabrı taştı.

İstanbul merkezli yürütülen ve 11 kişinin gözaltına alındığı dev rüşvet operasyonunda, Özkan Yalım’ın otel odasındaki görüntüleri rüşvet trafiğinin en somut delillerinden biri olarak dosyaya girdi. Ancak CHP’li Turan Taşkın Özer, polisin suçüstü anlarını kaydetmesini "seçmen iradesine darbe" olarak niteleme cüretini gösterdi. Mükerrer faturalar, aile fertlerine ortaklık baskısı ve belediye bütçesiyle gece hayatı harcamaları gibi vahim iddialara tek kelime etmeyen Özer, ahlaki çöküntüyü "hukukun üstünlüğü" maskesiyle örtmeye çalıştı.

Vatandaş sordu: "Hayırdır Turan Bey, sırada sen mi varsın?"

Uşak halkının oylarıyla oturduğu makamı rüşvet ve gayrimeşru ilişkilerle kirleten bir başkana kalkan olan Turan Taşkın Özer’e tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medyada Özer’in açıklamasına yorum yağdıran vatandaşlar, "Bir belediye çalışanıyla otel odasında basılan adamı savunmak sana mı düştü? Hayırdır, sırada sen mi varsın ki bu kadar panikledin?" diyerek tepkilerini dile getirdi. Suçüstü görüntülerini "medya-polis ortak yapımı" diyerek itibarsızlaştırmaya çalışan Özer’in, halkın vicdanında mahkum olan bu rezalete sahip çıkması "tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş" yorumlarına neden oldu.

İtibar suikastı değil, suçun belgesi!

Soruşturma dosyasında yer alan; ihalelerden pay alma, rüşvet paralarını makbuzsuz teslim alma ve belediye kasasından eğlence mekanlarında sefa sürme gibi maddeler, operasyonun bir "siyasi pusu" değil, bir "temizlik harekatı" olduğunu kanıtlıyor. CHP’nin bu gayrimeşru savunması, siyasi tarihe bir utanç vesikası olarak geçti.

