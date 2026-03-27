CHP’li Tezcan, fuhuşçu başkanın otel görüntülerine fena bozuldu! “Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!”

Bülent Tezcan, CHP Aydın milletvekili ve sözde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Genel Koordinatörü Bülent Tezcan, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın torunu yaşında bir kızla otel odasında basılmasından değil, görüntülerin medyaya yansımasından rahatsız oldu.

“SUÇ SORUŞTURMASI MI YAPIYORSUNUZ, İTİBAR CELLATLIĞI MI?”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin görüşlerini aktaran Tezcan; “Uşak Belediye başkanı Özkan Yalım’ın gözaltına alınma görüntüleri sosyal medyada servis edilmiş. Bu görüntü kaydının polis gözetiminde alındığı çok açık. Devletin polisi böyle bir görüntüyü nasıl servis eder? Suç soruşturması mı yapıyorsunuz, itibar cellatlığı mı? Bu hem suç, hem vicdansızlık hem de ahlaksızlıktır!” diye yazdı.

“ASIL TORUNU YAŞINDA KIZLA OTEL ODASINDA BASILAN AHLAKSIZDIR”

Vatandaşlar, Tezcan’ın çıkışına sosyal medyadan tepki gösterirken, “Sizin belediye başkanı 21 yaşında kızla otel odasında alem yaparken ahlaksızlık değil, yakalanma görüntülerinin medyada yayınlanması mı ahlaksızlık?”, “Yapana değil yakalayana kızıyorlar”, “Asıl torunu yaşında kızla otel odasında basılan ahlaksızdır” şeklinde ifadeler kullandılar.