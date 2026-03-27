Evden şirket kurma dönemi başlıyor: Tek tıkla iş hayatına giriş!

Türkiye’de iş dünyasını kökten değiştirecek yeni bir adım atılıyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şirket kuruluş süreçlerinin tamamen dijital ortama taşınacağını duyurdu. Yeni sistemle birlikte girişimciler, notere veya ticaret siciline gitmeden, bilgisayar ya da mobil cihazları üzerinden elektronik imza ile şirketlerini kurabilecek.

Bakan Bolat’ın açıklamasına göre çalışmalar son aşamaya gelmiş durumda. Şirket kuruluşu için gereken tüm işlemler tek platform üzerinden yürütülecek ve başvuru süreçleri önemli ölçüde hızlanacak. Bu sayede bürokrasi azalacak, girişimcilerin iş kurma süreci daha erişilebilir hale gelecek.

TÜM ÖDEMELER DE DİJİTAL ORTAMDA

Yeni düzenleme sadece başvuru süreçleriyle sınırlı değil. Şirket kuruluşu sırasında yapılan tüm ödemeler de dijital ortama taşınacak. Ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler dahil olmak üzere tüm işlemler online olarak tamamlanabilecek. Böylece girişimciler, evlerinden çıkmadan şirketlerini kurup faaliyete geçebilecek.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE YENİ AŞAMA

Bakanlık yetkilileri, bu adımın Türkiye’de girişimcilik ekosistemini güçlendireceğini vurguluyor. Ayrıca dijitalleşme hamlesinin yalnızca şirket kuruluşuyla sınırlı kalmayacağı; ihracat, KOBİ destekleri ve ticari denetimler gibi birçok alanda da yeni uygulamaların devreye alınacağı belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu sistem, özellikle genç girişimciler ve küçük işletmeler için büyük kolaylık sağlayacak. Türkiye’de iş kurmanın daha hızlı, düşük maliyetli ve pratik hale gelmesiyle birlikte yeni girişimlerin sayısında ciddi artış yaşanması bekleniyor.