Beyaz Saray'da Hürmüz kavgası! Trump'ın milyar dolarlık faturasına senatörden zehir zemberek yanıt!
Beyaz Saray’da Hürmüz kavgası! Trump’ın milyar dolarlık faturasına senatörden zehir zemberek yanıt!

Cem Kaya Giriş Tarihi:

Küresel enerji koridoru Hürmüz Boğazı'nda sular durulmak bilmezken, Washington hattında "savaşın maliyeti" tartışması alevlendi. Başkan Trump’ın boğazı yeniden açmak için telaffuz ettiği devasa rakam, Kongre’de "hiç yoktan kriz çıkardınız" tepkisiyle karşılandı.

Başkan Donald Trump, İran ile yaşanan çatışmalar sonrası fiilen kapanan Hürmüz Boğazı’nı güvenli hale getirmek ve deniz trafiğini yeniden başlatmak için şok bir rakam açıkladı. Sosyal medya hesabından ve kabine toplantısında yaptığı değerlendirmelerde, boğazın askeri olarak kontrol altına alınması ve güvenli geçişin sağlanması için günlük 2 milyar dolarlık bir kaynağa ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Trump, bu maliyetin sadece ABD tarafından değil, boğazı kullanan Çin, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerce de paylaşılması gerektiğini savundu.

Senatörden tokat gibi cevap: "Savaşı niye yaptık?"

Trump’ın bu hamlesine Demokrat senatörlerden ve bazı Cumhuriyetçi isimlerden sert eleştiriler gecikmedi. Washington kulislerini sallayan diyalogda bir senatör, "Hürmüz Boğazı bu savaştan önce zaten açıktı ve ticaret tıkır tıkır işliyordu. Madem geri açmak için milyarlarca dolar dökecektik, bu savaşı neden başlattık?" diyerek yönetimi stratejik öngörüsüzlükle suçladı. "Kendi elimizle ürettiğimiz krizin faturasını şimdi Amerikan halkına ve müttefiklerimize kesiyoruz" diyen senatör, savaşın ekonomik yıkımına dikkat çekti.

"Hiç yoktan bir kriz ürettiniz"

Tartışmanın odağında, ABD-İsrail saldırıları öncesi petrol sevkiyatının sorunsuz yapıldığı gerçeği yatıyor. Muhalif kanat, Trump yönetiminin "İran tehdidini bitirme" vaadiyle yola çıktığını ancak gelinen noktada hem petrol fiyatlarının fırladığını hem de dünyanın en önemli su yolunun kilitlendiğini vurguluyor. Trump ise 6 Nisan’a kadar tanıdığı sürenin bir "diplomatik fırsat" olduğunu iddia etse de, Kongre’deki bütçe ve strateji kavgası Trump'ın "hızlı zafer" planlarına gölge düşürmeye devam ediyor.

Almanya duyurdu: ABD ve İran, o İslam ülkesinde görüşecek

Ömer

Yani demek istiyor ki ağa biz bu b , ku niye yedik ?

Vahap

Hiç yoktan değil Siyonist baban istedi koçum hala anlamadıysanız diyecek bir şey yok.
