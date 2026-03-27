Dev tavukçu satışta: İcra yoluyla el değiştiriyor!

Gıda sektöründe dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adana merkezli Garip Tavukçuluk’a ait “Lades” markası, icra yoluyla satış listesine alındı. Uzun yıllar hem iç pazarda hem de ihracatta öne çıkan marka, yaşanan finansal sorunların ardından el değiştirmeye hazırlanıyor.

Şirketin geçmişine bakıldığında, 2019 yılında konkordato ilan ettiği ve sürecin ardından iflas ettiği biliniyor. Bu gelişmenin ardından markaya ait tüm ticari haklar, alacaklıların tahsili kapsamında satış sürecine dahil edildi.

42 MİLYON TL’LİK SATIŞ

Adana 1. Genel İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilana göre, “Lades” markasının farklı sınıflardaki tüm kullanım hakları açık artırma yöntemiyle satışa sunulacak. Marka için belirlenen muhammen bedelin ise yaklaşık 42 milyon TL olduğu açıklandı.

SEKTÖRDE KRİZ SİNYALİ

Uzmanlara göre bu satış, gıda ve tavukçuluk sektöründe yaşanan finansal baskının en somut göstergelerinden biri. Artan maliyetler, finansmana erişimde yaşanan zorluklar ve piyasa koşulları, köklü markaları dahi zor durumda bırakıyor.

“Lades” markasının yeni sahibi, açık artırma sürecinin ardından belli olacak. Sektör temsilcileri, bu satışın piyasadaki dengeleri etkileyebileceğini ve benzer gelişmelerin devam edebileceğini ifade ediyor.