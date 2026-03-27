Numan Kurtulmuş'tan dünyaya "Büyük İsrail" uyarısı! "Oynanan kirli oyunun farkındayız!"

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gurbetçilerle bir araya geldiği programda Orta Doğu'yu kan gölüne çeviren saldırılara dair tarihi açıklamalarda bulundu. Bölgedeki istikrarsızlığın tesadüf olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, emperyalist güçlerin "Büyük İsrail" hayali için düğmeye bastığını belirterek Batı'ya sert mesajlar gönderdi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı işgal girişimini değerlendiren Kurtulmuş, saldırıların arkasındaki kirli ittifakı deşifre etti. İsrail'in kışkırtması ve ABD'deki Siyonist lobilerin baskısıyla bölgenin büyük bir felakete sürüklendiğini belirten TBMM Başkanı, "Sayın Trump'ın 'Beni bu savaşa kim itti?' diyerek endişelenmeye başladığını görüyorum. Ancak İsrail, hazır Amerikan ordularını bölgeye getirmişken işini bitirmek, yani 'Büyük İsrail'i' kurmak istiyor" dedi. Türkiye'nin bu sinsi planın farkında olduğunu ifade eden Kurtulmuş, Ankara'nın her zamankinden daha sağlam bir duruş sergilediğini vurguladı.

"İstikrarsızlık üzerinden çıkar sağlayanları biliyoruz"

Orta Doğu coğrafyasının bilinçli olarak parçalandığına dikkat çeken Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin barış ve huzur adası olarak kalmaya devam edeceğini söyledi. Bölgedeki çıkarlarını kaos ve gözyaşı üzerine kuranların hangi "kirli senaryoları" sıraya koyduğunu bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de insani değerlerin ve sükunetin yanında olacağız. Bizim şiarımız sömürmek değil, ortaklaşmak ve insanı yaşatmaktır" ifadelerini kullandı.

Maarif Okulları ecdadın izinde gönül köprüsü kuruyor

Romanya temasları kapsamında Uluslararası Maarif Okulları'nı ziyaret eden Kurtulmuş, Türkiye'nin kültürel diplomasi gücüne de vurgu yaptı. Maarif Vakfı, TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü gibi kurumların "Evlad-ı Fatihan" topraklarında ecdadın ayak izlerini takip ettiğini belirten Kurtulmuş, bu kurumların sadece soydaşlara değil, dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara umut olduğunu söyledi. Romanya'daki Türk ve Tatar toplumunun bu ülkedeki örnek vatandaşlık statüsünün iki ülke arasında sarsılmaz bir köprü kurduğunu da sözlerine ekledi.

YILMAZ DURMUŞ

Herşeyin farkında isek, daha ne duruyoruz, İsrail korkmadan çekinmeden bütün insanı değerleri yok sayarak saldırganlığa devam ediyor. Onlar bize vurmadan yani sıra bize gelmeden güçlü iken gücümüzü göstermeliyiz diye düşünüyorum
