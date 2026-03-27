Teğmen sanıyorduk fitnesscı çıktı
Milli iradeyi hiçe sayan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) disiplinini sarsmaya yeltenen cunta heveslisi sözde teğmen fitnesscı çıktı.
Kara Harp Okulu resmi mezuniyet töreni sonrasında kılıç çekip darbe dönemlerini andıran korsan bir yemine imza atanlar arasında olan ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edilen İzzet Talip Akarsu ve Serhat Gündar'ın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu kararının iptali istemiyle açtığı dava sonuçlandı.
Ankara 20. İdare Mahkemesi, Akarsu ve Gündar'ın TSK'dan ayırma kararının hukuka aykırı olmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.
Fitnesscı çıktı
TSK'dan ihraç edilen cunta heveslisi Serhat Gündar Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası’nda TSK'ya geri dönüş davasından red yediğini öğrendi.
