5 hafta İtalya'da yaşa, para kazan! Gönüllü aranıyor

Bilim dünyasından ilginç bir çağrı geldi. Eurac Research, insan vücudunun yüksek rakıma nasıl tepki verdiğini incelemek için gönüllü arıyor. İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde yürütülecek çalışmada seçilecek 12 kişi, toplam 5 hafta boyunca özel bir araştırma programına katılacak.

Araştırma iki aşamadan oluşacak. Katılımcılar ilk haftayı deniz seviyesine yakın bir bölgede geçirirken, sonraki dört hafta 2300 metre yükseklikteki dağ sığınağında konaklayacak. Bu süreçte gönüllülerin tüm konaklama ve yaşam masrafları karşılanacak, ayrıca kendilerine 400 Euro ödeme yapılacak.

KİMLER KATILABİLİR?

Araştırmaya katılmak isteyenler için belirli kriterler bulunuyor. 18-40 yaş aralığında, sağlıklı ve belirli fiziksel koşulları sağlayan bireyler başvurabilecek. Sigara ve alkol kullanımı olanlar, kronik sağlık sorunu bulunanlar veya profesyonel sporcular ise çalışmaya dahil edilmeyecek.

VÜCUT DAĞDA NASIL DEĞİŞİYOR?

Bilim insanları, gönüllülerin yüksek rakımda geçireceği süre boyunca sinir sistemi, damar yapısı, uyku düzeni ve metabolizma gibi birçok kritik veriyi inceleyecek. Ayrıca hemoglobin seviyeleri, iştah değişimleri ve fiziksel dayanıklılık düzenli olarak ölçülecek.

Uzmanlara göre bu çalışma, yüksek rakımın insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak açısından büyük önem taşıyor. Katılımcılar için ise bu deneyim, hem farklı bir yaşam tecrübesi hem de kazanç fırsatı sunuyor.