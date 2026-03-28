Milli sporcumuz Emircan Haney dünyada yılın en iyi okçusu seçildi

Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Yılın Enleri" ödüllerinin 2025 yılı sahipleri belli oldu. Adaylar arasında yer alan milli sporcumuz Emircan Haney, rakiplerini geride bırakarak kürsünün en üst basamağına adını yazdırdı.

ÇİN'DE GELEN TARİHİ ŞAMPİYONLUK

Emircan Haney'in bu dev ödüle layık görülmesindeki en büyük etken, 2025 Okçuluk Dünya Kupası'ndaki performansı oldu. Çin'de düzenlenen final ayağında, erkekler makaralı yay kategorisinde muazzam bir grafik çizen 25 yaşındaki sporcu, rakiplerini eleyerek dünya şampiyonluğuna ulaşmıştı.

MADALYA KOLEKSİYONUNU ÖDÜLLE TAÇLANDIRDI

Milli okçunun 2025 yılındaki başarısı sadece Çin ile sınırlı kalmadı. Organizasyonun Madrid ayağında gümüş madalya kazanarak formunu kanıtlayan Haney, Antalya'daki etapta ise bronz madalyayı boynuna takmıştı. İstikrarlı grafiğini dünya şampiyonluğu ve "Yılın Sporcusu" ödülüyle süsleyen Emircan, Türk spor tarihine adını altın harflerle kazıdı.