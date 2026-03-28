Dünya nefesini tuttu! Siyonist füzeler nükleer santrale sızdı: Radyasyon kabusu kapıda mı!

İran Atom Enerjisi Kurumu, işgalci güçlerin ve hamisi ABD’nin Buşehr Nükleer Enerji Santrali'ni hedef aldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, tesisin koruma kalkanlarının zorlandığı ve füzelerin santral sahası içerisindeki stratejik noktalara düştüğü teyit edildi. Nükleer bir felaketin eşiğine gelinen bu saldırı, Siyonist rejimin bölgeyi topyekûn bir yok oluşa sürükleme niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Radyasyon sızıntısı var mı?

Saldırının hemen ardından bölgede büyük bir panik yaşanırken, tesisin teknik durumuyla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi. İranlı yetkililer, füzelerin isabet ettiği noktaların reaktör çekirdeğine ne kadar yakın olduğu konusunda henüz detay vermezken; nükleer güvenlik protokollerinin en üst seviyeye çıkarıldığı vurgulandı. Bölge halkı radyasyon tehlikesine karşı uyarılırken, uluslararası atom enerjisi gözlemcilerinin de acil koda geçtiği öğrenildi.

Trump’ın "anlaşma" yalanı patladı!

ABD Başkanı Trump’ın "İran anlaşma istiyor" diyerek diplomasi masasını işaret ettiği dakikalarda nükleer santralin vurulması, şer ittifakının sinsi planını deşifre etti. Bir yandan "barış" mesajları verilirken diğer yandan bölgenin nükleer güvenliğinin hedef alınması, "Büyük İsrail" projesi için hiçbir sınırın tanınmayacağını gösterdi. Tahran yönetiminin bu "nükleer suikast" girişimine vereceği cevabın, savaşın seyrini geri dönülemez bir noktaya taşıyacağı konuşuluyor.