Siyonistlerin lojistik damarı kesildi! İran füzeleri ABD üslerine sızdı, dev yakıt uçakları alev topuna döndü!

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı, Suudi Arabistan’daki El Harc Hava Üssü’nde konuşlu yakıt ikmal ve hava destek unsurlarının füze ve insansız hava araçları (İHA) ile vurulduğunu, çok sayıda yakıt ikmal uçağının imha edildiğini açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 83’üncü ve 84’üncü dalgalarına ilişkin açıklamada bulundu. Zülfikari, 83’üncü dalgada hedef alınan noktalara ilişkin, "Aşdod’daki petrol depolama tankları ve depoları, Modi kasabasında konuşlu siyonist askeri unsurlar ile bölgedeki ABD askeri veri paylaşım merkezi, ABD’nin El-Zafra Hava Üssü, El-Udeyri helikopter üssü ile Ali el-Salem Hava Üssü’ndeki nakliye uçakları ve İHA hangarları, ABD’ye ait jet ve savaş uçaklarının yakıt depoları ile Şeyh İsa Hava Üssü’ndeki Patriot sisteminin bakım ve hangarları, uzun ve orta menzilli, katı ve sıvı yakıtlı, çoklu savaş başlıklı füzeler ve kamikaze İHA’larla vuruldu" ifadelerini kullandı.

Yakıt ikmal uçakları vuruldu

Zülfikari, 84’üncü dalganın ise ABD’nin bölgedeki hava üslerini kullanmasına karşılık başlatıldığını belirterek, "DMO Deniz Kuvvetleri ile DMO Hava Kuvvetleri’nin koordinasyonuyla operasyonun 84’üncü dalgasında düşmanın füze savunma sistemlerini imha ederek, katı ve sıvı yakıtlı füzelerle El-Harc Hava Üssü’ne sızdık ve üste konuşlu yakıt ikmal ile hava destek unsurlarını füze ve İHA’larla hedef alarak vurduk. Bu operasyonda düşmana ait çok sayıda geniş gövdeli ve ağır yakıt ikmal ve destek uçağı imha edildi ve birkaç tanesi de ciddi şekilde hasar aldı. Ayrıca İHA operasyonlarının devamında, siyonist rejim ordusunun Tel Aviv’deki en büyük lojistik ve destek merkezi olan ana nakliye üssü İHA’larla hedef alındı" dedi.

"Taktiklerimizin büyük bölümü henüz kullanılmadı"

İran hava savunma unsurlarının ülkenin kuzeybatısında ABD ve İsrail’e ait bir hava aracından fırlatılan bir seyir füzesini tespit ederek imha ettiğini aktaran Zülfikari, silahlı kuvvetlerin sahadaki faaliyetlerinin sürdüğünü kaydetti. Zülfikari ayrıca, DMO’nun Hürmüz Boğazı’nı güçlü ve akıllı şekilde kontrol ettiğini ve Basra Körfezi’nde inisiyatifi elinde bulundurduğunu belirterek, "Bölgedeki düşman hedeflerine yönelik saldırılar kararlılıkla sürecek. Bu savaşta uyguladığımız taktiklerin büyük bir kısmı henüz kullanılmadı. Asıl kapasitemiz çok daha ileri düzeydedir" şeklinde konuştu.