  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Uçan taksiler görücüye çıkıyor! İşte fiyatlar...
Teknoloji

Uçan taksiler görücüye çıkıyor! İşte fiyatlar...

Dünyanın ilk uçan taksisi Slovak şirketi AeroMobil tarafından üretildi. Hava ve karayolundan gidebilen taksi, 2027 yılında kullanılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:52:00 - 2022-03-22 16:04:01
Uçan taksiler görücüye çıkıyor! İşte fiyatlar...

Dünya genelinde trafik ve park sorununun çözülemez bir hal almasının ardından gelişen teknolojiyle birlikte gözler de göklere çevrildi. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi olan uçan taksilerle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

4 Kişilik Uçan Taksi Ürettiler

Slovak şirketi AeroMobil tarafından, dünyadaki ilk uçan taksi üretildi. 4 kişilik kapasiteye sahip uçan taksinin, 2027 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.

Ücreti Henüz Belli Değil

Taksinin konforu hakkında birçok bilgiyi paylaşan şirket, taksinin maliyeti veya yolcuların ödeyeceği ücrete ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Taksinin maliyetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Fatih

Başlığa fiyat diyorsunuz fiyatlar açıklanmadı diyorsunuz.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay