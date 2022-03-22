Uçan taksiler görücüye çıkıyor! İşte fiyatlar...
Dünyanın ilk uçan taksisi Slovak şirketi AeroMobil tarafından üretildi. Hava ve karayolundan gidebilen taksi, 2027 yılında kullanılmaya başlanacak.
Dünya genelinde trafik ve park sorununun çözülemez bir hal almasının ardından gelişen teknolojiyle birlikte gözler de göklere çevrildi. Bilim kurgu filmlerinin vazgeçilmezi olan uçan taksilerle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.
4 Kişilik Uçan Taksi Ürettiler
Slovak şirketi AeroMobil tarafından, dünyadaki ilk uçan taksi üretildi. 4 kişilik kapasiteye sahip uçan taksinin, 2027 yılından itibaren kullanılmaya başlanacağı belirtildi.
Ücreti Henüz Belli Değil
Taksinin konforu hakkında birçok bilgiyi paylaşan şirket, taksinin maliyeti veya yolcuların ödeyeceği ücrete ilişkin bilgi paylaşımında bulunmadı. Taksinin maliyetinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.