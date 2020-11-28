Uçakta maske kavgası: 3 yolcu ve futbolcular birbirine girdi
İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske nedeni ile arbede yaşandı.
İzmir-Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ve Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske nedeni ile arbede yaşandı.
Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı kavgayı, kabin görevleri ayırmaya çalıştı.
Olay, 25 Kasım saat 19.35'te özel bir havayoluna ait İzmir'den havalanan Adana uçağında yaşandı. İddiaya göre, uçak Adana Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Kozanspor FK yöneticisine, arkasında oturan ve Mersin'e tatile giden 3 yolcu, maskesini çıkarttığı gerekçesi ile tepki gösterdi.
Tartışma üzerine uçağın arka tarafından oturan futbolcular ile yardımcı antrenörler, 3 yolcudan bulundukları yerden kalkıp, futbolcuların arasında oturmalarını istedi. Birinin alkollü olduğu ileri sürülen 3 yolcu ile futbolcular arasında arbede yaşandığı bildirildi.
Yolcu uçağının Adana Havalimanı'na inmesinin ardından apronda da süren tartışma, polis ekiplerince sonlandırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikayetçi olmadı.