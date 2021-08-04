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Dünya Uçakta gergin anlar! Rahat durmayan yolcu koltuğa bantlandı
Dünya

Uçakta gergin anlar! Rahat durmayan yolcu koltuğa bantlandı

ABD'de yolcu uçağında hostesleri taciz eden ve diğer yolculara da rahat vermeyen bir yolcu koltuğa bantlandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-04 18:26:00 - 2021-08-04 18:37:41

ABD’de yolcu uçağında sefer sırasında hostesleri taciz eden ve diğer yolcuları rahatsız eden şahıs, kabin görevlileri tarafından koltuğa bantlandı.

ABD’nin Philadelphia kentinden Miami’ye sefer yapan Frontier Airlines Havayolu şirketine ait yolcu uçağında 22 yaşındaki Maxwell Berry olay çıkarttı.

Hostesleri taciz etti

Alkol etkisi altında olan Berry, tuvalete gittikten sonra tişörtünü çıkarıp koltuğuna döndü. Kabin görevlileri yolcuya giyinmesi gerektiğini söyleyerek çantasından bir tişört çıkarmasına yardım etti. Berry, hostesleri taciz etmesinin yanı sıra yolcuları da rahatsız etti.

Koltuğa bantlandı

Mürettebat, Berry’i sakinleştirmek amacıyla yolcu koltuğa bantlamak zorunda kaldı.

Olayın ardından Miami Polis Departmanı, Berry’e karşı suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

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