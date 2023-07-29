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Ekonomi Uçaklarımızın ‘yükü’ artıyor! 2023’ün ilk 6 ayında yüzde 1,6 yükseldi
Ekonomi

Uçaklarımızın ‘yükü’ artıyor! 2023’ün ilk 6 ayında yüzde 1,6 yükseldi

Yeniakit Publisher
2023-07-29 23:07:00 -
Uçaklarımızın ‘yükü’ artıyor! 2023’ün ilk 6 ayında yüzde 1,6 yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Havacılık sektörümüzdeki büyüme devam ediyor. Havayolu kargo trafiği, 2023 ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre toplam %1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Bu durum 2023 yılının ilk 6 ayındaki verilere baktığımızda yükseliş trendine geçti. Yıl sonuna kadar yük miktarında da %6 artış hedefliyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, havayolu ulaşım araçları hızlı ve konforlu olmasının yanı sıra yük taşımacılığında artık daha sık tercih edilmeye başlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu şunları kaydetti: “Günümüzde mesafe fark etmeden, dünyanın bir yerinden bir başka yerine yapılan yük taşımacılığı, havayolları ile en kısa sürede teslim edilecek noktaya ulaşmakta ve bu durum ticaret sektörü için pek çok avantajı beraberinde getirmektedir. 2022’nin ilk 6 aylık döneminde yük trafiği iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 818 bin 169 ton. 2023 haziran sonunda iç ve dış hatlarda toplam 1 milyon 846 bin 483 tona ulaştı. Böylece 2023’ün ilk 6 aylık verileri, önceki yılın aynı ay verilerine göre %1,6 artış gösterdi. Dünyayı etkisi altına alan pandemi döneminde uçak ve kargo taşımacılığında önemli ölçüde düşüşler yaşanmıştı. Önümüzdeki dönemde yük miktarında ise %6 artış hedefliyoruz.”

Uraloğlu, havayolu kargo trafiğinin yük taşımacılığında artışına ilişkin nedenlerin başında hız ve güvenliğin geldiğini belirterek, “Havayolu taşımacılık trafiğinin artış göstermesinin en başında hassas yüklerin hasarsız taşınması, ülkeler arası ticarette güvenli ve hızlı bir yöntem olmasıdır. Yanı sıra gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kolay olması geliyor. Hava meydanlarımız, halkımızın hayatını daha da kolaylaştırmaya devam edecektir.” diye konuştu.

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