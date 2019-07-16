Uçaklara göğüs gerdik korkmadık!

Hasan Türkmen Ankara

FETÖ’nün hain darbe girişimini engellemek için Erdoğan’ın çağrısıyla Ankara sokaklarına inen ve gazi olan Durak Deniz ile şehit Mesut Acu’nun eşi Fehmiye Acu, o gece yaşananları Akit’e anlatarak 15 Temmuz’un unutulmamasını istediler... Genelkurmay önünde vücuduna saplanan şarapnel parçalarıyla gazi olan Deniz, şunları söyledi:

Yere yığıldım

“Darbeyi görünce içimden bir ses hemen dışarıya çıkmam gerektiğini söyledi. Abdestimi aldım ve kendimi dışarıya attım. Arkadaşlarla Ankara Emniyetine gittik. Emniyette bir sıkıntı olmadığı ve Genelkurmay’a gitmemiz gerektiği söylendi. Oraya koştuk. Uçakların insanların üzerine ateş açtığını gördük. Zerre korkmadık. Yerde yatan bir çocuk gördüm. Vardığımızda şehit olmuştu. O sırada bizi gören hain askerler ateş etmeye başladı. Meğerse yaralanmışım haberim yok. Tekrar yürümeye başladık. Biri yanıma gelerek ‘Abi sen yaralanmışsın, sırtın kanıyor’ dedi. O zaman farkettim. Acı hissetmiyordum, sıyırmıştı kurşun. Sonra bir baktık ki helikopter Meclis’in üstünden ateş ederek geliyor. Orada vücuduma saplanan şarapnel parçalarıyla yere yığıldım.”

Gitti ve dönmedi...

Ankara’da şehit olan Mesut Acu’nun eşi Fehmiye Acu da şunları anlattı: “Mesut uyuduğu sırada bir şeylerin olduğunu farkettim. Uyandırdım. Televizyona baktı ve ‘Fehmiye darbe oluyor. Ben gidiyorum’ dedi. ‘Gitme’ dedim. ‘Genelkurmay’a saldırıyorlar, orada bir kişiye bile ihtiyaç var gitmem lazım’ dedi. Erdoğan’ı çok severdi. Dayanamamış ben uyuduktan sonra gitmiş. Sabah oldu gelmedi. 2 gün boyunca haber alamadık. Meğerse Genelkurmay’a gitmiş orada vurulmuş. Bir ay önce umreye gitmişti. Şehit olmak için dua etmiş. Çok güzel insandı. Bir daha olsa, yine evlenirim onunla. Allah ondan razı olsun.”