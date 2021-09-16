  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uçakla sivilleri bombaladılar: 9 ölü 23 yaralı
Dünya

Uçakla sivilleri bombaladılar: 9 ölü 23 yaralı

Nijerya Hava Kuvvetlerine ait savaş uçağının, Yobe eyaletindeki sivilleri bombalaması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 21:14:00 -
Uçakla sivilleri bombaladılar: 9 ölü 23 yaralı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Yobe eyaletindeki sivil yerleşimler Nijerya ordusuna ait savaş uçağı tarafından bombalandı.

Bombalamaları başta kabul etmeyen Nijerya ordusu yetkilileri, ancak daha sonra yaptıkları açıklamada söz konusu bölgede hava saldırısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sivil kayıpların "kazara ve yanlışlıkla" olduğunu ileri süren yetkililer, asıl hedefin Boko Haram üyelerinin olduğunu ifade etti.

Yetkililer, şu ana kadar 9 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti. 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay