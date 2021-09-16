Uçakla sivilleri bombaladılar: 9 ölü 23 yaralı

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Yobe eyaletindeki sivil yerleşimler Nijerya ordusuna ait savaş uçağı tarafından bombalandı.

Bombalamaları başta kabul etmeyen Nijerya ordusu yetkilileri, ancak daha sonra yaptıkları açıklamada söz konusu bölgede hava saldırısı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sivil kayıpların "kazara ve yanlışlıkla" olduğunu ileri süren yetkililer, asıl hedefin Boko Haram üyelerinin olduğunu ifade etti.

Yetkililer, şu ana kadar 9 kişinin öldüğü, 23 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.