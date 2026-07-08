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Dünya Uçak yakıtları şirketleri zorladı
Dünya

Uçak yakıtları şirketleri zorladı

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Uçak yakıtları şirketleri zorladı

ABD’de hava yolu şirketlerinin yakıt maliyetleri mayıs ayında sert yükseldi. Tarifeli sefer gerçekleştiren ABD’li hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcaması, yıllık bazda yüzde 83,9 artarak 6,7 milyar dolara çıktı.

ABD Ulaştırma Bakanlığına bağlı Ulaştırma İstatistikleri Bürosu, hava yolu şirketlerinin mayıs ayına ilişkin yakıt maliyeti ve tüketim verilerini açıkladı.

Verilere göre, ABD’li tarifeli hava yolu şirketlerinin toplam yakıt harcaması mayısta 6,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

YILLIK ARTIŞ YÜZDE 83,9 OLDU

Mayıs ayındaki yakıt harcaması, nisan ayına göre yüzde 3 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırıldığında ise artış yüzde 83,9’a ulaştı.

Yakıt giderlerindeki bu sert yükseliş, hava yolu şirketlerinin maliyet baskısının arttığını ortaya koydu.

1,63 MİLYAR GALON YAKIT TÜKETİLDİ

ABD’li hava yolu şirketleri mayıs ayında toplam 1,63 milyar galon yakıt tüketti.

Yakıt tüketimi nisan ayına kıyasla yüzde 3,5 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,6 azaldı. Böylece tüketimde yıllık bazda sınırlı düşüş yaşanmasına rağmen maliyetlerde büyük artış görüldü.

GALON BAŞINA MALİYET 4,09 DOLAR

Mayıs ayında hava yolu yakıtının galon başına maliyeti 4,09 dolar olarak gerçekleşti.

Bu rakam nisan ayına göre yüzde 0,5 gerilerken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 85 yükseldi. Yakıt fiyatlarındaki yıllık artış, şirketlerin toplam giderlerindeki yükselişin temel nedeni oldu.

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