Uçak ve otobüs bileti olanlar sokağa çıkma kısıtlamasında ne yapacak?

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeyle, ilkokul öğrencilerinin gireceği LGS ile üniversite adaylarının gireceği YKS'nin yapılacağı 20, 27 ve 28 Haziran tarihlerinde sınırlı olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanırken bu tarihler için otobüs, uçak, tren, deniz otobüsü ile yolculuk yapmak için bilet alanların akıbeti de belli oldu.

Kısıtlamadan muaflar

Söz konusu tarihlerde şehirler arası yolculuk yapmak için bileti olanlar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede karar şu şekilde yer aldı: "Şehirler arası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak."