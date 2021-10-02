Uçak seyahatlerinde korona aşısı zorunluluğu geliyor!

Konuya dair Irak Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yurt dışı veya yurt içi seyahat edecek tüm yolculara kasım ayından itibaren Covid-19 aşısının zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, Irak havalimanlarından yolculuk yapacak olan tüm Iraklı yolcuların uluslararası Covid-19 aşı kartını göstermelerinin gerektiği bildirildi.





