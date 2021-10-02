  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Uçak seyahatlerinde korona aşısı zorunluluğu geliyor!
Dünya

Uçak seyahatlerinde korona aşısı zorunluluğu geliyor!

Irak’ta salgını ile mücadele kapsamında kasım ayından itibaren yurt içi ve yurt dışı uçak seyahatlerinde Covid-19 aşısı zorunlu olacak.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 00:04:00 -
Uçak seyahatlerinde korona aşısı zorunluluğu geliyor!

Konuya dair Irak Sivil Havacılık Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ta yurt dışı veya yurt içi seyahat edecek tüm yolculara kasım ayından itibaren Covid-19 aşısının zorunlu olacağı belirtildi.

Açıklamada, Irak havalimanlarından yolculuk yapacak olan tüm Iraklı yolcuların uluslararası Covid-19 aşı kartını göstermelerinin gerektiği bildirildi. 



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay