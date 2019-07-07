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Uçak korkusundan kurtulmanın yolları

Psikiyatri Uzmanı Dr.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:12
Uçak korkusundan kurtulmanın yolları

Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, çeşitli tedavi yöntemleriyletoplumda sıkça rastlanan fobilerden birisi olan uçak fobisinin önüne geçilebileceğini söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri Psikiyatri Uzmanı Dr. Enver Gül, toplumda sıkça rastlanan fobilerden birisi olan uçak fobisinin önüne geçebilmek adına bilgilendirmede bulundu. Uçak fobisinin özellikle panik atak ile bir araya geldiğinde kişinin hem ruhsal hem de fiziki sağlığı üzerinde olumsuz etkiler bırakabileceğini ifade eden Dr. Gül, “Aviofobi olarak isimlendirilen uçak fobisinin kimi kişilerde çocukluktan gelen deneyimlerden, kimi kişilerde ise hiç uçağa binmemiş olmalarından kaynaklanabilir. Bununla birlikte çevresel faktörler, uçak kazalarına dair edinilen bilgiler, etrafında bulunan kişilerin olumsuz ifadeleri, kişinin zihninde de önyargıların oluşmasına neden olabilir. Ancak daha önce defalarca uçak yolculuğu yapan kişilerin sonradan uçağa binememeleri, bindiklerinde yoğun kaygı ve korku yaşayarak ya da ilaç alarak yolculuk yapmaları, sıklıkla panik atak ile beraberdir ve panik atak tedavi edilmeden ya hiç yolculuk yapamazlar ya da yoğun sıkıntılı bir yolculuk yapabilirler” dedi.


Uçak fobisinin tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Gül, şunları söyledi:


“Uçak fobisi, kişinin yapısına göre farklı yöntemler kullanabilecek uzman bir hekim tarafından tedavi edilmelidir. Kognitif terapi, yüzleştirme, algı yapılandırması, gevşeme egzersizleri ve gerekirse hipnoz gibi teknikler ayrı ayrı veya beraber kullanılabilir. Agorafobi denilen panik atağa bağlı bir durumdan dolayı binilemiyorsa, esas olan panik atağın öncelikle bilişsel terapi gibi yöntemlerle tedavi edilmesidir.”

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:12
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