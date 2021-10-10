Uçak kazası mı oldu? Uçak kazası son durum
Uçak kazası nerede oldu? Tataristan Cumhuriyeti'nde uçak kazası yaşandı. L-410 model uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin olduğu açıklandı. Peki, uçak kazası nerede oldu? Tataristan uçak niye düştü?
Uçak kazası son durum | Tataristan’da çoğunluğunu paraşütçülerin oluşturduğu grubu taşıyan uçak düştü. Peki, kazada ölen yaralanan var mı? Tataristan uçak kazası son durum
Uçak kazası mı oldu? Uçak kazası son durum
Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi. Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.