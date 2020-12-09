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Dünya Uçak gemisine entegre edilecek! Rusya'dan hamle
Dünya

Uçak gemisine entegre edilecek! Rusya'dan hamle

Rusya'nın uçak gemisi Amiral Kuznetsov'a Pantsir-M hava savunma sistemi entegre edileceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 19:51:00 -
Uçak gemisine entegre edilecek! Rusya'dan hamle

Rusya'nın kuzeybatısında yer alan Murmansk'taki 35. tersane tarafından modernizasyonu yürütülen Amiral Kuznetsov uçak gemisine Pantsir-M sistemlerinin kurulumu doğrulandı.

Nisan 2018'de, o dönemki Donanma Başkomutan Yardımcısı Viktor Bursuk, geminin Pantsir-M ile silahlandırılacağını bildirdi. Pantsir-M'nin, Kortik ve AK-630 CIWS'nin yerini alacağı belirtilirken taşıyıcının her bir sistemden altı adet olduğu ifade edildi.

Bunun beraberinde altı Pantsir-M, Amiral Nakhimov kruvazörünün yanı sıra Peter The Great kruvazörüne de entegre edilecek.

Gemiye yönelik muhtemel saldırı gerçekleştiren dört hedefe eşzamanlı ateşleme kabiliyetine sahip Pantsir-M, güdümlü füzeleri 20 km mesafe ve 15 km irtifada etkisiz hale getirebiliyor.

Kaynakların aktardığına göre, Amiral Kuznetsov'un 2022 yılında deniz denemelerine başlaması ve Deniz Kuvvetlerine katılması planlanıyor.

Kaynak: star.com.tr

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