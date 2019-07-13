Uçak fobisinin üzerinden nasıl gelinir? | Aerofobi sorunu

Uçsk fobisi hiç de azımsanacak boyutlarda değil. Her 4 yolcudan 1'i uçak fobisine sahip.

Aslında birçok kişi; uçak, yükseklik, anksiyete ve kapalı alan korkularını birbirine karıştırdığı için uçağa binmek istemeyebilir.

Öncelikle sorununuzun ne olduğunu anlamanız gerekir.

Uçaklar, her şey yolunda olmadan kaldırılmaz. Bütün önlemler alındığında ve bütün parçaları kontrol edildiğinde kalkışa hazır olurlar. Uçağa, havada olduğu her saat için 11 saatlik bakım yapılır. Dolayısıyla içinizin rahat etmesi açısından, en güvenilir uçak firmasını araştırarak, uçağa binerseniz, hiçbir sorun olmayacağını bilirsiniz.

Kendinizi kontrol edin. Bütün endişe ve korkularınızı bir kenara bırakarak uçağa binin. Kendinize ve oturduğunuz koltuğa güven duyun. "Ayağım yere basmıyor" düşüncesini bir kenara bırakın. Bu durumları uçağa binmeden, sevdiğiniz bir kişiyle test ederek, uçakta uygulayabilirsiniz.

Doğru nefes aldığınızdan emin olun. İster istemez heyecana bağlı olarak kalp atışlarınız, sizi başka duygulara hapseder. Bu durumu kontrol edebilmek için, nefes alış-verişleriniz dengeli olmalıdır.

Her şeyden önce, kendinize güvenmeyi öğrenmelisiniz.