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Spor Uçak Brezilya'dan yıldızı almak için havalandı! Adana Demirspor büyük oynuyor...
Spor

Uçak Brezilya'dan yıldızı almak için havalandı! Adana Demirspor büyük oynuyor...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk transferi için Brezilya’ya gitti.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 15:23:00 -
Uçak Brezilya'dan yıldızı almak için havalandı! Adana Demirspor büyük oynuyor...

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk transferi için Brezilya’ya gitti.

Geçen sezon Mario Balotelli transferiyle dikkatleri üzerine çeken Adana Demirspor şimdi de bir başka yıldızın peşine düştü.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Adana Demirspor Başkanvekili Metin Korkmaz, Hulk transferi için Brezilya’ya gitti.

Brezilya ekibi Atletico Mineiro'da forma giyen 36 yaşındaki yıldın kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Adı uzun süredir Adana Demirspor'la anılan Hulk'un güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro.

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