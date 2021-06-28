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Ekonomi Uçak biletleri ne kadar? Uçak bilet fiyatları son durum güncel fiyatlar
Ekonomi

Uçak biletleri ne kadar? Uçak bilet fiyatları son durum güncel fiyatlar

Uçak bileti fiyatları düşer mi? Koronavirüs salgınıyla birlikte uçak biletleri ciddi şekilde artış yaşadı. Bayram tatili öncesinde seyahat etmek isteyenler ise uçak bileti fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırıyor. Peki, uçak biletleri ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2021-06-28 17:49:00 -
Uçak biletleri ne kadar? Uçak bilet fiyatları son durum güncel fiyatlar

Koronavirüs salgını sebebiyle uçak bileti fiyatları ciddi şekilde arttı. Pek çok firma tavan fiyat olan 450 lirayı taban fiyat haline getirdi. Peki, uçak biletleri kaç lira? En ucuz uçak bileti ne kadar?

Uçak biletleri ne kadar? Uçak bilet fiyatları son durum güncel fiyatlar

1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırılacak. Pek çok kişi hem kısıtlamaların kalkması hem de bayram tatili sebebiyle uçak bileti araştırmaya başladı. Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Sektör temsilcileri bayramda fiyatların daha da yükseleceğini ifade ediyor. İşte, bayram haftasına ait rakamlar:

İstanbul Ankara uçak biletleri 212 ile 875 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul Bodrum uçak biletleri 336 ile 875 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara Trabzon uçak biletleri 410 ile 877 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara Antalya uçak biletleri 410 ile 877 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Adana İstanbul uçak biletleri 193 ile 854 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor 

Otobüs biletleri ne kadar güncel | En uygun otobüs bileti fiyatları
Otobüs biletleri ne kadar güncel | En uygun otobüs bileti fiyatları

Ekonomi

Otobüs biletleri ne kadar güncel | En uygun otobüs bileti fiyatları

 

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