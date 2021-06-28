Koronavirüs salgını sebebiyle uçak bileti fiyatları ciddi şekilde arttı. Pek çok firma tavan fiyat olan 450 lirayı taban fiyat haline getirdi. Peki, uçak biletleri kaç lira? En ucuz uçak bileti ne kadar?

Uçak biletleri ne kadar? Uçak bilet fiyatları son durum güncel fiyatlar

1 Temmuz itibariyle kısıtlamalar kaldırılacak. Pek çok kişi hem kısıtlamaların kalkması hem de bayram tatili sebebiyle uçak bileti araştırmaya başladı. Kurban bayramı 20, 21, 22 ve 23 Temmuz’da idrak edilecek. Sektör temsilcileri bayramda fiyatların daha da yükseleceğini ifade ediyor. İşte, bayram haftasına ait rakamlar:

İstanbul Ankara uçak biletleri 212 ile 875 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

İstanbul Bodrum uçak biletleri 336 ile 875 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara Trabzon uçak biletleri 410 ile 877 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Ankara Antalya uçak biletleri 410 ile 877 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor.

Adana İstanbul uçak biletleri 193 ile 854 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor