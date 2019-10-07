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Uçak biletleri ne kadar son dakika en ucuz yurt için uçak bileti ne kadar?

Uçak biletleri ne kadar? sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Ucuz uçak bileti almak isteyenler THY, Pegasus uçak biletlerini araştırıyordu. Vatandaşlar pahalı uçak biletlerinden dert yanarken, uçak biletleri ne zaman düşecek? Uçak biletleri düştü mü? İç hatlar uçak bileti ne kadar? Uçak bileti sorgula ile en ucuz yurt için uçak bileti ne kadar? soruların cevabı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak.

07 Ekim 2019 Pazartesi 12:22
Uçak biletleri ne kadar son dakika en ucuz yurt için uçak bileti ne kadar?

Uçak biletleri ne kadar? sorusu binlerce vatandaş tarafından sorgulanmakta. Ucuz uçak bileti almak isteyenler THY, Pegasus uçak biletlerini araştırıyordu. Vatandaşlar pahalı uçak biletlerinden dert yanarken, uçak biletleri ne zaman düşecek? Uçak biletleri düştü mü? İç hatlar uçak bileti ne kadar? Uçak bileti sorgula ile en ucuz yurt için uçak bileti ne kadar? soruların cevabı merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, İç hat uçak biletlerinde tavan fiyat, bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan tek yönde 450 lirayı aşamayacak.

Uçak biletleri son durum ne oldu? Uçak biletlerinin özellikle tatil dönemlerinde astronomik ücretlerle satışına yönelik şikayetler üzerine, "tavan fiyat belirlenmesi" konusunda düzenlemeye gidildi. Hava yolu şirketleri, iç hat uçak biletlerinin azami satış fiyatı (tavan fiyat) konusunda anlaşmaya vardı.Şirketler arasında yürütülen görüşmelerde, uçak biletlerinin "bayram ve özel gün ayrımı yapılmadan" 450 lirayı geçmeyecek şekilde düzenlenmesi kararlaştırıldı. Yurt içi uçuşlarındaki "business sınıfı" bilet fiyatları ile yurt dışı bilet ücretlerine herhangi bir sınırlama getirilmeyecek. Bu hafta başlatılacak yeni sisteme göre, iç hatlarda ekonomi sınıfında uçan yolcular, son dakika bileti için en fazla 450 lira ödeyecek.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 12:22
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