Üç yıllık plana global tecrübe

YENİAKİT - EKONOMİ

Orta vadeli ekonomi programı, hem ulusal hem de küresel durum göz önünde bulunduracak şekilde hazırlanıyor. Kalkınma planları başta olmak üzere stratejik öneme haiz yatırımların da yer bulacağı programın şekillenmesinde; bu hafta sonu gerçekleşecek olan G20 ülkelerinin hazine ve maliye bakanları toplantısı ile gelecek haftaki Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderler zirvesinin de rolü olacak. Her iki toplantıya da katılacak olan Bakan Berat Albayrak’ın Türkiye’nin küresel algısını pozitif hale dönüştürme konusundaki kararlı duruşunun iç piyasayı da etkilemesi bekleniyor. İçeride ise Merkez Bankası Para Piyasaları Kurulunun izleyeceği politika ile finans piyasalarındaki gelişmeler OVP’nin temel dinamiklerine etki yapacak gelişmeler olarak sıralanıyor.

AJANDASI DOLU

Bakan Albayrak’ın önümüzdeki günlerdeki ajandası ise dolu görünüyor. Albayrak yeni ünvanı ile ilk uzak ülke gezisini Arjantin’e gerçekleştirecek. G20 ülkelerinin hazine ve maliye bakanları, merkez bankası başkanları ile Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası temsilcilerinin 21-22 Temmuz’da Buenos Aires’te bir araya geleceği toplantıda, küresel ekonomi ve finans sistemine yönelik fikir alış verişinde bulunacak olan Albayrak, OVP’ın şekillenmesine katkı sağlayacak küresel gelişmeleri de gözlemleyecek. 25-27 Temmuz’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’la birlikte Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülke liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek BRICS ülkeleri 10. zirvesine katılacak olan Albayrak’ın, burada da mevkidaşları ile başta Türkiye’nin küresel algısı olmak üzere adına görüş alışverişinde bulunacak. Bakan Albayrak, Türkiye’ye dönüşünde ise 2019 yılı bütçesine dönük hazırlıklara son şeklini verecek. Ayrıca o tarihe kadar kesinleşecek olan kurul, komisyon ve ofislerin ekonomi ayağında görev alan yöneticileri ile bir araya gelecek.

STK’LAR DA ROL ALMALI

2019 - 2021 OVP’nın hazırlanmasında Cumhurbaşkanlığına bağlı, Bütçe ve Strateji Başkanlığının da büyük rol alması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın, “önümüzdeki günlerde açıklanacak” şeklinde dile getirdiği plan oluşturulurken; temel ekonomik büyüklüklerin yanı sıra toplam kaynaklar, kamu ve özel sektör yatırımları, istihdam, dış ticaret ve enflasyon hedefleri belirlenip kamuoyu ile paylaşılacak. Plan, Merkezi yönetim bütçesinin oluşumu ve kullanılmasında da rol alacak. Yeni kabinenin takvime dayalı eylem planına hayat vermesinde de OVP’nin etkisini göstermesi bekleniyor. En çok merak edilen konulardan birisi olan dövize dayalı gelir kalemleri konusunda da yeni kararların alınması bekleniyor. Ekonomistler ise TOBB, MÜSİAD, ASKON gibi STK’ların bu sürece dahil olmasının gerektiğini belirtti.

RAKAMLAR VE GERÇEKLEŞMELERİ

OVP’de 2018 yılında büyümenin yüzde 5.5, on beş yaş üzeri nüfusun işgücüne katılma oranının yüzde 53.4, istihdam oranının yüzde 47.8, işsizliğin yüzde 10.5, enflasyonun yüzde 7, kişi başına milli gelirin 11 bin 250 dolar, cari açığın 40 milyar dolar, cari açığın GSMH’ya oranının yüzde 4.3, ihracatın 169 milyar dolar, ithalatın 237 milyar dolar dış ticaret açığının 68 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 71.3 olması hedefleniyordu. 2018 yılı için şu anki rakamlar ise şöyle: İlk çeyrek büyümesi yüzde 7.4, iş gücüne katılım mayıs ayında yüzde 52.4, istihdam oranı yüzde 47.1, işsizlik yüzde 10.3, mayıs sonu itibarıyla 12 aylık ihracat 162.1 milyar dolar. İthalat 249.1 milyar dolar, dış ticaret açığı 87.1 milyar dolar, ihracatın ithalatı karşılaması yüzde 65, enflasyon haziran itibariyle yüzde 15.39 oldu.