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Üç ülkeden flaş 'Aramco' açıklaması! İran'ı hedef gösterdiler

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

23 Eylül 2019 Pazartesi 23:48
Üç ülkeden flaş 'Aramco' açıklaması! İran'ı hedef gösterdiler

Fransa, Almanya ve İngiltere, ortak bir yazılı açıklama yaparak, Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu.

Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurul görüşmelerine katılmak üzere New York’ta bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ortak bir açıklama yayımladı.

"14 Eylül 2019'da Suudi Arabistan topraklarındaki petrol tesislerine yapılan saldırıları en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verilen açıklamada, Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verildi.

Açıklamada, "İran'ın bu saldırının sorumluluğunu taşıdığı açıktır. Başka bir makul açıklama yoktur. Daha fazla detaya ulaşmak için yürütülen soruşturmayı destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu saldırıların bölgede büyük bir çatışma riski doğurduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu saldırılar, sürdürülebilir diplomatik çabalar ve tüm tarafların konuya dahil olması yoluyla bölgede tansiyonun düşürülmesinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, 3 ülke ayrıca İran ile yapılan nükleer anlaşmaya bağlılıklarını yinelerken, İran, anlaşma şartlarına dönmeye davet edildi.

Orta Doğu’da gerginliğin azaltılması çağrısı yapılan açıklamada, "İran'ı diyalog kurmaya, provokasyondan ve gerginliğin tırmanmasından kaçınmaya davet ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 23:48
  1. Fransa
  2. Almanya
  3. İngiltere
  4. Suudi Arabistan
  5. petrol tesislerine yönelik saldırı
  6. İran

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