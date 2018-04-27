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Üç şeker fabrikasına 1.5 milyar TL verildi

Afyon Şeker Fabrikası ihalesini 725 milyon lira bedelle Doğuş Gıda kazandı. Burdur Şeker Fabrikası nihai pazarlık sürecinde 487 milyon lira ile Erser Grup galip geldi. Elbistan Şeker Fabrikasının ihalesinde ise en yüksek teklif 297 milyon lirayla Mutlucan AŞ verdi.

27 Nisan 2018 Cuma 11:52
Üç şeker fabrikasına 1.5 milyar TL verildi

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) ait Afyon, Burdur ve Elbistan şeker fabrikalarının özelleştirilmesi sürecinde nihai pazarlık görüşmeleri bugün gerçekleştirildi. İlk olarak Afyon Şeker Fabrikası için ihaleye çıkıldı.

İhalede öncelikle kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi.

Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 725 milyon lirayla Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Bu rakam şu ana kadarki ihalelerin tümünde verilen en yüksek rakam olarak kaydedilirken, Doğuş Gıda’nın da kazandığı üçüncü ihale oldu. Doğuş Gıda, bu ihaleden önce Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon lira bedelle, Niğde-Bor Şeker Fabrikası ihalesini de 336 milyon lira bedelle kazanmıştı. Bugün gerçekleştirilen ikinci ihale Burdur Şeker Fabrikası için yapıldı. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 11:52
  1. Yozgat
  2. Niğde
  3. Burdur
  4. Doğuş Gıda
  5. Afyon Şeker Fabrikası

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