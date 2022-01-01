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Yaşam Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü!
Yaşam

Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü!

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde yaşayan, sağlıklı beslenerek ömrü boyunca ciddi bir hastalıkla karşılaşmayan ve bir asır boyunca oruçlarını hiç aksatmayan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin, "Ben Osmanlı’dan kalmayım" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-01 16:40:00 - 2022-01-01 16:42:26
Üç padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gördü!

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Mesudiye ilçesini ziyareti sırasında Birebir Mahallesi’nde yaşayan, 14 evladı ve 145 torunu olan 112 yaşındaki Mehmet Niyazi Metin’i de evinde ziyaret etti.

Bir asrı geçen ömründe 3 padişah, 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören Mehmet Niyazi Metin’e, "Biz buraya senin duanı almaya geldik" diyen Vali Tuncay Sonel, bir süre Mehmet Niyazi dede ile sohbette bulundu.

“Ben Osmanlı’dan kalmayım” diyen Mehmet Niyazi dedenin 112 yıllık ömründe yaşadığı anılarını ve hatıralarını dinleyen Vali Sonel, Mehmet Niyazi dedeye sağlıklı ömürler dileğinde bulundu.

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