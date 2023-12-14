Üç maymun oynayarak yola devam! Özgür duymadı, Sözcü görmedi, Karar işitmedi

Dün Şehit Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’in cenaze törenine katılan Özel, tören sonrası seçim pazarlığı için HDP kökenli DEM Parti’yi ziyaret etti.

Özel, burada partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüştü. Ziyarette DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Haşimoğulları’nın gafı damga vurdu.

Ziyaret sonrası Özel’e hitap eden eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, “Eş genel başkan diyesim geldi” dedi. Hatimoğulları'nın sözlerini Özel sırıtarak karşıladı.

Üç maymunu oynadılar

Sözcü ve Karar'ın başını çektiği fondaş medya, Özgür Özel'in önce şehit cenazesine ardından katil PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi ziyaret etmesi karşısında üç maymunu oynadı.

Türk siyasetinin en rezil olaylarından biri olan Özel'in kepazeliği Akit TV'deki Manşetlerin Dili programında masaya yatırıldı.

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Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, dikkat çeken ifadeler kullandı.