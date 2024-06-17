Üç madalya kazanarak gururumuz oldu! 15 yaşındaki halterci Avrupa ikincisi oldu

Yunanistan'da devam eden Yıldızlar ve 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde milli halterci Zehranur Aslan, 3 gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Selanik kentindeki Pale De Sport Alexandreio Melathron Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gününde 7 ay-yıldızlı sporcu podyuma çıktı. 15 Yaş altı kadınlar 55 kiloda yarışan milli halterci Zehranur Aslan, koparmada 66, silkmede 85 ve toplamda da 151 kiloluk derecesiyle 3 gümüş madalya ederek, Avrupa ikinciliğini elde etti. Milli sporcuların şampiyonanın ikinci günü sonunda madalya sayısı 4 altın, 7 gümüş ve 3 bronz olmak üzere 14'e ulaştı.

15 YAŞ ALTI KATEGORİDE MÜCADELE EDEN DİĞER MİLLİLERİMİZ ŞU ŞEKİLDE:

15 yaş altı erkekler 55 kiloda yarışan Mehmet Emin Sonkaya koparmada 80, silkmede 95 ve toplamda 175 kilo, aynı kategoride Niyazi Avcı ise koparmada 75, silkmede 80, toplamda da 155 kiloluk dereceyle müsabakayı tamamladı. 49 kiloda Eren Yiğit Yüce koparmada 67, silkmede 83 ve toplamda 150 kiloluk derecesiyle 4. oldu. Yine 15 yaş altı erkekler 61 kiloda Enes Efe Aydın koparmada 83, silkmede 102, toplamda ise 185 kilo, İsmail Akın Alsancak da koparmada 80, silkmede 95, toplamda 175 kilo ile ilk üçe girmeyi başaramadı.

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