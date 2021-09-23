Üç Kuruş'a beklenen Çukur oyuncusu İrem Altuğ'a Abdurrahman Dilipak'tan sert tepki!

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Çukur dizisinin oyuncularından İrem Altuğ, bir set çıkışında yanındaki iki erkeği işaret ederek, "Bu benim kocam. Bu da eski kocam." ifadelerini kullanmış ve sözlerinin devamında, "Biz geniş bir aileyiz. Kocalarımla birlikte yaşıyorum." demişti. Altuğ'un yanındaki iki erkek de akıl dışı bu sözlere gülümseyip keyif alarak karşılık vermişlerdi. Gazeteci Abdurrahman Dilipak, İrem Altuğ'un tepki çeken ifadelerine değindi. Dilipak, "Hanımefendi geniş aileyi çok yanlış anlamış. Biz geniş aile deyince, dede ve ninenin de evin içinde olduğu bir aileyi kastediyorduk." dedi.

Eskiler 'Edep Ya Hu' derlerdi ama...

Böylesine ahlak dışı olayların artık günümüzde edepsizlik olarak algılanmadığına dikkat çeken Dilipak, "Bu tip şeyler yeni normal dönemde çok da ayıp karşılanmıyor. Bunlar eskiden olsa 'Edep Ya Hu' derlerdi." diye konuştu.

'Hanımefendi geniş aileyi yanlış anlamış'

Dilipak açıklamasının devamında, "Tabi hanımefendi geniş aileyi çok yanlış anlamış. Biz geniş aile deyince, dede ve ninenin de evin içinde olduğu bir aileyi kastediyorduk. O geniş aile deyince, bize iki kocalı hürmüzü hatırlatıyor. Tabi bunun dokuz kocalısı da var." ifadelerini kullandı.

'Çok ciddi bir yozlaşmanın olduğunu gösteriyor'

Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı: "Demek ki artık Türkiye'de bu anlamda köprünün altından çok sular akmış. Bütün bunlar toplumda çok ciddi bir ahlaki yozlaşmanın olduğunu gösteriyor. Dinden ve ahlaki değerlerden uzaklaşma... Bunun da basın üzerinden yapılıyor olması çok dikkat çekici. Garip bir şekilde sağın da solun da basınında bu tür olaylar magazin şemsiyesi altında insanlara anlatılıyor."

Bu arada şiddet ve ahlaksız sahnelerin yer aldığı Çukur dizisinin devamı niteliğinde "Üç Kuruş" adlı yapım üzerinde çalışılıyor. Üç Kuruş dizisinde, İrem Altuğ'un rol alıp almayacağı henüz netleşmedi.