  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı
Aktüel

Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı

Adıyaman’da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:15:00 -
Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Şüpheli M.A.D. adlı kişiyi tanımladı. Polis ekipleri kişiyi aynı gün yakaladı ve çaldığı 600 TL parayla yakaladı.
Şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Kişi, götürüldüğü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz
Gündem

Abdullah Gül'ün avukatı: Yeni bir oluşum kuruyoruz

DEVA Partisi’nin millî konularda yeterince hassas olmadığını ve sol bir parti görüntüsü verdiğini söyleyen Abdullah Gül'ün avukatı Latif Cem..
ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Ankara ile birlikte yapabiliriz

Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye Özel Temsilcisi Koel D. Rayburn, Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklama yaptı.
Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı
Sağlık

Çin bu yıl üretilecek aşı miktarını açıkladı

Çin'de 600 milyon doz aşının bu yıl içinde piyasaya sunulmaya hazır hale getirileceği bildirildi.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay