Üç işyerine giren hırsız bir gün içerisinde yakalandı
Adıyaman’da önceki gece 3 işyerine girerek hırsızlık yapan ve aynı gün içerisinde polis tarafından yakalanan şahıs mahkeme tarafından tutuklandı.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği Şüpheli M.A.D. adlı kişiyi tanımladı. Polis ekipleri kişiyi aynı gün yakaladı ve çaldığı 600 TL parayla yakaladı.
Şüpheli Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Kişi, götürüldüğü mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.