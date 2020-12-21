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Spor Üç isim için sakatlık açıklaması
Spor

Üç isim için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Muslera'nın pubis bölgesindeki ağrıları nedeniyle özel tedavisine başlandığını, Etebo'nun ise sağ üst arka adalesinde çekme hissettiğini ve durumunun, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağını ve Falcao'nun da, kondisyoner eşliğinde adaptasyon çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-21 17:36:00 -
Üç isim için sakatlık açıklaması

Galatasaray, Muslera'nın pubis bölgesindeki ağrıları nedeniyle özel tedavisine başlandığını, Etebo'nun ise sağ üst arka adalesinde çekme hissettiğini ve durumunun, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacağını ve Falcao'nun da, kondisyoner eşliğinde adaptasyon çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana ısınma hareketleri ile başlandı.

Daha sonra gruplar hâlinde dar alanda pas oyunu oynandı.

Antrenmanın ana bölümünde teknik direktörümüz Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sağ üst arka adalesinde çekme hissettiği için antrenmanı tamamlayamayan Peter Etebo’nun durumu, yapılacak MR tetkiklerinin ardından netlik kazanacak.

Sağ üst ön adale grubundaki ikinci derece zorlanma ve kanama nedeniyle gördüğü tedavisine devam edilen Radamel Falcao, ısınma bölümünde takımla birlikte yer aldıktan sonra kendisi için hazırlanan program dâhilinde kondisyoner eşliğinde saha adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Geçirdiği semptomlu Covid-19 rahatsızlığı sonrası rehabilitasyon sürecine giren ve yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle özel bir program uygulanan Ryan Babel, salonda ve sahada kondisyonerle eşliğinde çalıştı.

Sağ tibia ve fibula kırığı nedeniyle yaz mevsiminde ameliyat edilen Fernando Muslera’nın kırık ile ilgili tedavisine saha dönüş programı ile devam edilmektedir. Oyuncumuzun pubis bölgesindeki osteitis pubise bağlı ağrıları nedeniyle bu bölgeye özel tedavisine ise başlanmıştır.

Galatasaray ile Göztepe arasındaki karşılaşma, yarın saat 19.00'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.

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