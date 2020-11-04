  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Üç ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Aktüel

Üç ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-04 03:46:56 -
Üç ildeki bazı bölgeler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

ANKARA (AA) - Bayburt, Erzincan ve Afyonkarahisar'daki bazı bölgeler, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bayburt'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 1 Doğal Sit Alanı, Erzincan'ın Otlukbeli ilçe sınırlarındaki Otlukbeli Gölü Doğal Sit Alanı ve Afyonkarahisar'daki Eber Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan'a fosfor bombası attılar
Dünya

Azerbaycan'a fosfor bombası attılar

İşgalci Ermenistan Ordusu, Terter kentine yasaklı beyaz fosfor bombaları ile saldırdı.
CHP söyledi Sözcü yazdı! Kendi yazarı Saygı Öztürk bile hayret etti
Siyaset

CHP söyledi Sözcü yazdı! Kendi yazarı Saygı Öztürk bile hayret etti

İzmir'de meydana gelen depremin acısı devam ederken CHP siyasi rant peşinde koşmaya devam ediyor. CHP'lilerin başta Kızılay ile ilgili olmak..
Şii liderden çarpıcı Macron çıkışı!
Gündem

Şii liderden çarpıcı Macron çıkışı! "Haçlıların Kudüs'e girmesiyle..."

Şii lider Subhi Tufeyli, İslam'a savaş açan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un tutumunu, Kudüs'ü işgal eden Haçlılara benzetti...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay