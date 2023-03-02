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Gündem Üç ilde tefecilere operasyon
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Üç ilde tefecilere operasyon

Aydın merkezli üç ilde jandarma tarafından düzenlenen tefecilik ve yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 2'si kamu görevlisi 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2023-03-02 19:26:00 -
Üç ilde tefecilere operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, tefecilik ve yasa dışı bahis oynatma suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Aydın merkezli Manisa ve Muğla illerinde 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si kamu görevlisi olmak üzere 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin iş yerleri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 5 adet senet, yasa dışı bahis kayıtlarının olduğu defter, yasa dışı bahis oyunlarında kullanıldığı değerlendirilen bilgisayarlara ait 3 adet harddisk, şüphelilere ait 8 adet cep telefonu, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait şarjör ve 6 adet fişek ile evrak ve dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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