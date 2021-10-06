Üç HDP'li vekilin dosyaları komisyona havale edildi
Üç HDP ve bir DBP'li vekile ait dört dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Dosyalar Karma Komisyon'a havale edildi.
Yeni yasama yılının ilk dokunulmazlık dosyaları Meclis'e ulaştı. Milletvekili Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığı'nca 'Gelen Kağıtlar' listesinde yayımlandı.
Komisyona havale edildiler
Buna göre; Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ile Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.