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Medya Üç güvenilir anket firması Erdoğan'ın oy oranını duyurdu! Yeni çıktı! Bomba sonuçlar
Medya

Üç güvenilir anket firması Erdoğan'ın oy oranını duyurdu! Yeni çıktı! Bomba sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-05-05 15:05:00 -
Üç güvenilir anket firması Erdoğan'ın oy oranını duyurdu! Yeni çıktı! Bomba sonuçlar

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar, Sonar ve Areda-Survey'in anketlerinde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşan tek aday olduğunu belirterek, "Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Optimar, Sonar ve Areda-Survey'in anketlerinde Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50'yi aşan tek aday olduğunu belirterek, "Erdoğan şimdiden yüzde 51’e ulaşırken Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırında. Ayrıca kamuoyuna açıklanmasa da anket yapılmaya devam edecek" dedi.

Üç güvenilir ankete göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 50 sınırını aştığını kaydeden Selvi, "Yüzde 51 bandına ulaştı. Kılıçdaroğlu yüzde 45 sınırına yaklaştı. Yüzde 50 bandını aşan Erdoğan’ın birkaç puan daha alması durumunda ilk turda kazanma şansı yükseldi. Kılıçdaroğlu henüz yüzde 45 sınırını aşamadığı için seçimi kazanması için gerekli olan ‘yüzde 50 artı’ya ulaşma imkânı zor gözüküyor" diye ifade etti.

 
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