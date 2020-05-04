Üç günlük kısıtlama sonrası Malatya’da sokaklar hareketlendi

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, Malatya’da haftanın ilk iş gününde kent merkezinde yaya yoğunluğu oluşurken, sokaklar da hareketlendi.

Virüsün yayılım hızının azaltılması kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk günü Malatya’da insan yoğunluğu yaşanıyor. Araç trafiğine kapatılan İnönü Caddesi, Atatürk Caddesi ve Soykan Meydanı başta olmak üzere şehir merkezinde yoğunluk göze çarpıyor. Banka ve PTT’ler önünde uzun uzadıya kuyruklar oluşurken, polis ekipleri de ekip otolarından sık sık vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymasını istiyor.

Daha önce de güvenlik şeridi ile kapatılan Soykan meydanındaki oturma banklarına kimselerin geçmemesi için de önlemler alınırken, yine 15 Temmuz Meydanında da vatandaşların oturmalarına izin verilmiyor.

Genellikle vatandaşların büyük çoğunluğu koruyucu maske kullanırken, bazı vatandaşlar ise hiçbir önlem almadıkları görüldü. Valilik tarafından bazı noktalarda da vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, özellikle kent merkezinde bir çok noktada sosyal mesafe kurallarına uyulmadığı görülüyor.