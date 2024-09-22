Üç günlüğüne iç siyaseti terketsek, tek yürek olsak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu’na katılmak üzere dün Amerika’ya hareket etti.

Cumhurbaşkanı ile birlikte Amerika’ya gidecek basın mensupları arasında gazetemizin genel yayın yönetmeni Murat Alan da var..

Allah yollarını açık etsin..

Allah, yardımcıları olsun..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika’ya niçin gidiyor.

Ağırlıklı olarak, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu’na katılmak ve orada, Gazze’lilerin yaşadıkları zulmü dünya geneline haykırmak için..

Dün yola çıkarken yaptığı basın açıklamasındaki tanımlaması ile, “Dünya barışını koruma misyonuna sahip bütün ülkelerin İsrail’i durduracak çözümleri ortaya koyması” için..

Şu cümle de Sayın Erdoğan’ın: “İnsanlığın kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır”

Tam bu noktada, 130 devlet başkanının katılması beklenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, insanlığın Gazze’de, hatta artık Lübnan’da yaşadığı travmayı dünya ülkelerinin temsilcilerinin yüzüne karşı söylemeye hazırlanan, daha da açık söyleyelim, buna cesaret eden bir lider var iken..

Bize ne görev düşüyor?

Türk medyasına sesleniyorum..

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